Геркус объявил о создании женской команды "Локомотива"

Президент "Локомотива" Илья Геркус заявил, что в системе железнодорожников появится женская футбольная команда. Тренировать клуб будет наставник женской сборной России Елена Фомина.

– Появление женской команды, это следование, с одной стороны, мировой практике, европейской, – цитирует официальный Инстаграм "Локомотива" Геркуса. – С другой – ответ на запросы наших болельщиков, наших спортсменок, которые хотят заниматься футболом и сейчас получают эту возможности в наших рядах. Мы уверены, что команда будет выступать на самом высоком уровне, показывать очень хорошие результаты и в перспективе, являться одной из команд, откуда будет черпать свои кадры сборная.