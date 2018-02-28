Геркус объявил о создании женской команды "Локомотива"

Президент "Локомотива" Илья Геркус заявил, что в системе железнодорожников появится женская футбольная команда. Тренировать клуб будет наставник женской сборной России Елена Фомина.
– Появление женской команды, это следование, с одной стороны, мировой практике, европейской, – цитирует официальный Инстаграм "Локомотива" Геркуса. – С другой – ответ на запросы наших болельщиков, наших спортсменок, которые хотят заниматься футболом и сейчас получают эту возможности в наших рядах. Мы уверены, что команда будет выступать на самом высоком уровне, показывать очень хорошие результаты и в перспективе, являться одной из команд, откуда будет черпать свои кадры сборная.
Jean4
Так она же уже давно существует. И свои легенды есть, Сычев, Белялетдинов, Лоськов и др.
16:31
Don
abc1970- климакс?)
16:16
abs68
давно пора - будем смотреть, будем болеть!
15:35
abc1970
fedland, Комс, Serenky25, философ - хрю-хрю, ква-ква, иго-го?
15:23
ЛокоМотив
уррраааа,ну наконец то ,20 лет назад надо было создать
15:13
fedland
Состав будет исключительно официантки вагона ресторана. А тренировать команду будет внучка Юрия Шпалыча...
15:08
Комс
А че ее создавать, она давно создана. Дни до матча со Спартаком вон, считает)
14:59
-философ-
Мальчики без девочек отказываются от тренировок??)))))))))
14:56
Serenky25
Бузова играть будет?
14:39