14:36 | Футбол — РФПЛ

Геркус объявил о создании женской команды "Локомотива"

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Президент "Локомотива" Илья Геркус заявил, что в системе железнодорожников появится женская футбольная команда. Тренировать клуб будет наставник женской сборной России Елена Фомина.

– Появление женской команды, это следование, с одной стороны, мировой практике, европейской, – цитирует официальный Инстаграм "Локомотива" Геркуса. – С другой – ответ на запросы наших болельщиков, наших спортсменок, которые хотят заниматься футболом и сейчас получают эту возможности в наших рядах. Мы уверены, что команда будет выступать на самом высоком уровне, показывать очень хорошие результаты и в перспективе, являться одной из команд, откуда будет черпать свои кадры сборная.

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Jean4

Так она же уже давно существует. И свои легенды есть, Сычев, Белялетдинов, Лоськов и др.

16:31

Don

abc1970- климакс?)

16:16

abs68

давно пора - будем смотреть, будем болеть!

15:35

abc1970

fedland, Комс, Serenky25, философ - хрю-хрю, ква-ква, иго-го?

15:23

ЛокоМотив

уррраааа,ну наконец то ,20 лет назад надо было создать

15:13

fedland

Состав будет исключительно официантки вагона ресторана. А тренировать команду будет внучка Юрия Шпалыча...

15:08

Комс

А че ее создавать, она давно создана. Дни до матча со Спартаком вон, считает)

14:59

-философ-

Мальчики без девочек отказываются от тренировок??)))))))))

14:56

Serenky25

Бузова играть будет?

14:39

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