Геркус – о матче в Хабаровске: "Локомотив" не голосовал за эту версию календаря"

Президент "Локомотива" Илья Геркус подчеркнул, что команда готова к матчу 18-го тура чемпионата России со "СКА-Хабаровск". При этом глава железнодорожников подчеркнул, что играть при низких температурах сложно и опасно.

Ранее "Локо" обратился в РФПЛ просьбой о переносе встречи на одну из резервных арен на юге страны, однако получили отказ. Напомним, что накануне ЦСКА в гостевом матче победил "СКА-Хабаровск" (4:2). Во время встречи в Хабаровске было примерно минус 16 градусов.

– Вы спокойно отнеслись к тому, что Хабаровск не пошел навстречу вашей команде? – вопрос Геркусу после матча Лиги Европы с "Копенгагеном" в Москве (2:1).

– Конечно, нет. Как можно спокойно относиться к игре, близкой к экстремальным условиям? Риски возрастают и по травмам, и по состоянию футболистов. Мы понимали, что раз "СКА-Хабаровск" играет – то надо лететь. Мы готовы к этому. Но играть при низкой температуре всегда сложно, и даже опасно. Мы на это неоднократно указывали, но они решили играть дома, значит, придется играть.

– РФПЛ заявляла, что следит за температурой и все будет в пределах нормы регламента.

– В регламенте нет никакой нормы. Мы считаем, что это немного за гранью. Будем обсуждать. У нас состоится представление календаря на следующий сезон, и мы обратим внимание, что это опасно. Важно, чтобы такие ситуации в дальнейшем не повторялись.

– При составлении календаря на этот сезон вы обращали внимание на данную ситуацию?

– Мы указывали на этот момент и не соглашались с нынешним календарем. Мы, и другой клуб. "Локомотив" не голосовал за эту версию. Мы сразу увидели этот момент и обратили на него внимание других клубов, но большинство проголосовало за такой вариант календаря. Но это наши внутренние дела, на самом деле. Что поделать? Мы подчинились общему решению. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Матч "СКА-Хабаровск" – "Локомотив" состоится 27 ноября. Начало игры – 12.00 по московскому времени (19.00 – по местному). "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.