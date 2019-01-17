Геркус назвал причины провала "Локомотива" в Лиге чемпионов

Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус в интервью "СЭ" назвал причины провала в Лиге чемпионов. Красно-зеленые заняли последнее место в своей группе, набрав 3 очка за 6 матчей.

– Основная причина провала в Лиге чемпионов, на ваш взгляд?

(После паузы.) – Тяжелый вопрос. Тут, наверное, нет одной причины. Это комплекс причин. Где-то мы, наверное, самоуверенно себя почувствовали, где-то не сделали выводов из весеннего опыта ("Локомотив" в 1/8 финал Лиги Европы проиграл "Атлетико" 0:3 и 1:5. – Прим. "СЭ"). Давайте, скажу, что это общая вина. Я бы не выделял тут какую-то одну причину. Мы все вместе не подготовили команду. Основной причины нет, их много.

– Не считаете, что провал в Лиге чемпионов связан со слабой работой Семина?

– Это общее поражение, давайте не будем делить. Если мы победы не делим, то и поражения не будем. Это общее поражение, отчасти мое. (Отдел футбола)

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