Геркус назвал игроков молодежки "Локомотива" героями после победы над "СКА-Хабаровск" при 20-градусном морозе

Президент "Локомотива" Илья Геркус поздравил молодежную команду с победой над "СКА-Хабаровск" (6:0) в матче 18-го тура молодежного первенства чемпионата России. Он отметил, что игра проходила при температуре около 20 градусов мороза.

"Наши парни из молодежки настоящие герои! При 20-градусном морозе разгромили соперника!!" - написал в Инстаграме Геркус.

Встреча основных команд "СКА-Хабаровск" и "Локомотива" состоится завтра и должна начаться в 12.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.