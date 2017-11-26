14:00 | Футбол — РФПЛ

Геркус назвал игроков молодежки "Локомотива" героями после победы над "СКА-Хабаровск" при 20-градусном морозе


Президент "Локомотива" Илья Геркус поздравил молодежную команду с победой над "СКА-Хабаровск" (6:0) в матче 18-го тура молодежного первенства чемпионата России. Он отметил, что игра проходила при температуре около 20 градусов мороза.

"Наши парни из молодежки настоящие герои! При 20-градусном морозе разгромили соперника!!" - написал в Инстаграме Геркус.

Встреча основных команд "СКА-Хабаровск" и "Локомотива" состоится завтра и должна начаться в 12.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

 

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий