Геркус намекнул на подписание контракта с Хеведесом

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус намекнул на то, что скоро клуб объявит о подписании контракта с защитником "Шальке" Бенедиктом Хеведесом. Ранее сообщалось, что железнодорожники подпишут с чемпионом мира 2014 года трехлетний контракт.

Хеведес выступает за "Шальке" с 2007 года. В составе команды 30-летний игрок провел 335 матчей, в которых забил 23 мяча. В прошлом сезоне он был в аренде в "Ювентусе", за который провел 3 матча.

- Скоро, - написал Геркус в Твиттере, прикрепив фото Кубка мира.