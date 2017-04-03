Георгий Зотов: "В игре с ЦСКА не хватило везения"

Защитник "Крыльев Советов" Георгий Зотов после матча 21-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:2) отметил, что ему понравилось играть на новом стадионе армейцев. По его словам, самарцам не хватило везения, чтобы добиться положительного результата в этой встрече.

– Играть на новых аренах – одно удовольствие, - приводит пресс-служба "Крыльев" слова Зотова. - Здорово, что в России появляются такие стадионы. У ЦСКА большой, красивый стадион, много болельщиков, отличная поддержка. Думаю, поклонникам футбола приятно и комфортно смотреть игры на таких аренах.

– Быстрый гол повлиял на исход матча?

– Приходится непросто, когда соперник выходит вперед. Отыгрываться всегда тяжело. Конечно, это негативно повлияло на ход поединка, но ключевым моментом встречи я это назвать не могу.

– В первом тайме "Крылья" много били из-за пределов штрафной. С чем это было связано?

– Честно говоря, не знаю. Наверное, это можно связать с тем, что соперник был "свежим", перекрывал свободные зоны и не давал войти в штрафную площадь.

– Во вторых таймах "Крылья" действуют гораздо активнее, чем в первых. Почему?

– Конкретно сегодня это можно связать с психологическим состоянием. В начале второго тайма мы проигрывали 0:2, пропустив быстрый гол, и нам уже нечего было терять. Команда стала действовать раскрепощеннее, свободнее, стала создавать моменты.

– Чего не хватило, чтобы увезти из столицы ничью?

– Везения. Мы могли добиться положительного результат, достойно выглядели во втором тайме, но не получилось забить второй мяч. Я считаю, что команда хорошо подготовилась к этой игре, но не все получилось. Стоит признать, что ЦСКА могли сделать счет 3:0, но в этом случае нам повезло. Да, сейчас мы идем на предпоследнем месте, но опускать руки нам нельзя. Мы будем в каждой игре отдавать все силы на поле и играть только на победу.