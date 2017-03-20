Георгий Зотов: "Ростов" - обычная команда, в Калачеве ничего особенного"

Полузащитник "Крыльев Советов" Георгий Зотов после ничьей с "Ростовом" (0:0) в матче 20-го тура чемпионата России отметил, что защитник соперника Тимофей Калачев не произвел на него сильного впечатления. Ранее о белорусском футболисте лестно отзывался главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, которому "Ростов" проиграл в 1/8 финала Лиги Европы (1:1, 0:1).

– Я бы не сказал, что "Ростов" – более мастеровитая команда. Совершенно обычный коллектив, и никакого мандража не было, - цитирует официальный сайт "Крыльев" Зотова. - Мы играли с ними много раз. Причины стоит искать в другом. Может, ноги "подсели" или что-то еще, но мандража не было точно.

– То, что сегодня в составе "Крыльев" вышло достаточно много новичков, как-то повлияло на игру?

– Не сказал бы, что мы играли "с листа". На сборах было много тренировок, игроки работали вместе, за исключением Артема Громова, присоединившегося к команде позже других. Знаем сильные стороны друг друга, и никаких проблем с непониманием не было. Сегодня были новые игровые связки, я думаю, мы "притремся" и все будет хорошо.

– Команда третий мяч провела без забитых мячей. Наверное, это сказывается на уверенности...

– Да, пока не забиваем. Не хватает, если честно, Сереги Корниленко. На сборах наигрывали атаку именно на него, обидно, что у него случилась травма. Но у нас есть сильные игроки, и я думаю, что все еще впереди. Заработанное сегодня очко даст положительный импульс, и мы начнем побеждать.

– Каково было сегодня играть против Тимофея Калачева – человека, о котором так лестно отзывался Жозе Моуринью?

– Я не знаю, какое впечатление он произвел на Моуринью. Обычный крайний защитник, ничего особенного (улыбается). Боец, конечно, но я играл против него абсолютно спокойно.