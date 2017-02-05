Георгий Зотов: "Матч со "Спартаком" показал, что у "Крыльев" сильный коллектив"

Новичок "Крыльев Советов" Георгий Зотов отметил, что матчи против самарского клуба всегда давались ему непросто. Он отметил, что у "Крыльев" сильный коллектив и вспомнил их победу над "Спартаком" в игре 16-го тура чемпионата России (4:0).

– Конечно, всегда интересно переходить в новый клуб, знакомиться с новыми игроками, - цитирует официальный сайт "Крыльев" Зотова. - Я перехожу из ФНЛ в РФПЛ, и для меня это действительно новый вызов. Хочу доказать тренерскому штабу и болельщикам, что я достоин играть в "Крыльях" и могу приносить пользу команде.

Когда играл против самарцев, всегда было тяжело. Матчи получались упорными, и взять очки у "Крыльев" было непросто. Естественно, смотрел игры самарцев в премьер-лиге. Матч со "Спартаком" показал, что у "Крыльев" очень сильный коллектив, способный обыграть любую команду.

– Успели пообщаться с главным тренером нашей команды Вадимом Скрипченко?

– Личной беседы еще не было – думаю, она состоится в ближайшее время. Успели перекинуться парой слов.

– Знакомы ли вы с кем-то из футболистов "Крыльев"?

– С Али Гаджибековым мы вместе выступали за "Анжи". С Аланом Чочиевым знаком по "Локомотиву" – он выступал за молодежный состав железнодорожников, а я играл за "Локомотив–2". Но всех футболистов самарцев знаю по фамилиям.

Зотов перешел в "Крылья" из "Кубани" этой зимой, контракт с ним заключен до конца сезона.