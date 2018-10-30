Георгий Зотов: "Крылья" не заслужили поражение, "Зенит" ничем не удивил"

Защитник "Крыльев Советов" Георгий Зотов считает, что "Крылья Советов" не заслуживают поражения в матче чемпионата России против "Зенита" (0:1).

– Обидное поражение. Сегодня хотя бы одно очко мы точно заслужили, - цитирует официальный сайт "Крыльев" Зотова. - Не хочу выделять, кто был лучше, а кто хуже на поле. Но "Зенит" нас ничем не удивил и поражения мы не заслуживали. Иногда бывают такие стопроцентные моменты, когда мяч не залетает в пустые ворота. А бывает наоборот, гол случается из не самого очевидного положения. Сегодня мяч не попал туда, куда надо. Не фарт какой-то. Мы играем дома, для своих зрителей. Поэтому не было никакого смысла отсиживаться в обороне и мы играли только в атаку.