Георгий Жуков: "Урал" недоволен тем, что не обыграл "Арсенал"

Полузащитник "Урала" Георгий Жуков после игры 5-го тура чемпионата России против "Арсенала" (1:1) отметил, что команда заслуживала большего по итогам встречи. Также хавбек высказал мнение, что предстоящий перерыв на матчи сборных не помешает коллективу.

– Мы все недовольны тем, что не победили, – сказал для клубной пресс-службы Жуков. – Задача была выиграть, мы заслуживали большего, но не использовали свои моменты.

Я немного устал. Нахожусь в неплохом состоянии, нужно набирать дальше. Только через игры можно адаптироваться и поймать ритм. Отпуск? Он небольшой, но не помешает.