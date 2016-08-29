11:36 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Георгий Жуков: "Урал" недоволен тем, что не обыграл "Арсенал"

0
0
0

Полузащитник "Урала" Георгий Жуков после игры 5-го тура чемпионата России против "Арсенала" (1:1) отметил, что команда заслуживала большего по итогам встречи. Также хавбек высказал мнение, что предстоящий перерыв на матчи сборных не помешает коллективу.

– Мы все недовольны тем, что не победили, – сказал для клубной пресс-службы Жуков. – Задача была выиграть, мы заслуживали большего, но не использовали свои моменты.

Я немного устал. Нахожусь в неплохом состоянии, нужно набирать дальше. Только через игры можно адаптироваться и поймать ритм. Отпуск? Он небольшой, но не помешает.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=CXs2YuzSHrA

0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 5-й тур

Материалы REN-TV

Скончалась знаменитая чемпионка по баскетболу, экс-ведущая РЕН ТВ и...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ