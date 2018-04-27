Георгий Ярцев: "В трех проигранных матчах "Спартака" хуже остальных выглядели лидеры команды"

Легендарный бомбардир и тренер "Спартака" Георгий Ярцев в интервью "СЭ" отметил, что три поражения кряду красно-белых стали для него неожиданностью. Ярцев также добавил, что в тех встречах хуже остальных выглядели лидеры команды.

– Трехматчевый провал "Спартака" для вас неожиданность?

– А для кого нет? Ну ладно, поражение в Екатеринбурге еще как-то можно объяснить несколькими локальными ошибками. Но вот то, как спартаковцы не смогли на своем поле переиграть "Тосно", в голове не укладывается.

– Недооценили соперника или перегорели?

– Какая может быть недооценка, если только недавно, здесь же на "Открытие Арене" команда Карреры с трудом одолела "Тосно"? А в кубковом полуфинале все может произойти, а значит, и настрой должен быть запредельный. А вот этого в концовке встречи, когда хозяева уже вели в счете, я не почувствовал. Что касается "перегорели", то применительно к чемпиону, который встречается с аутсайдером, это звучит несерьезно. А вот "Тосно", даже потеряв Погребняка, бился из последних сил и был вознагражден. С чем и поздравляю Диму Парфенова, которому желаю выиграть трофей.

– Чьей вины больше в таких поражениях – тренера или игроков?

– Причем здесь тренер?! Последние десять минут Каррера метался по бровке, призывая футболистов быть собранней, активней. Но все впустую. В трех проигранных матчах почему-то хуже остальных выглядели спартаковские лидеры. Особенно Промес, который тянет одеяло на себя. А ему надо больше играть на команду. Конечно, стремление забить гол похвально, но не надо превращать ради этого игру в театр одного актера. (Александр ЛЬВОВ)

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