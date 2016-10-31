Георгий Ярцев: "У "Спартака" есть запас прочности – это признак класса"

Центральный матч тура мы обсудили с бывшим главным тренером красно-белых и сборной России Георгием Ярцевым. Специалист подчеркнул, что в игре "Спартака", победившего ЦСКА со счетом 3:1, он увидел признаки класса.

– Похоже, сейчас в дерби с ЦСКА спартаковцы обошлись без сверхусилий? - вопрос Ярцеву.

– Не согласен! Вы обратили внимание, что после того, как Страндберг отыграл один мяч и преимущество команды Карреры стало шатким, "Спартак" не отошел назад в глухую защиту. Напротив, еще поддал жару в атаке, забил гол и мог сделать это еще раз. Значит, у ребят есть запас прочности, они верят в себя. А это уже признак класса.

– Но ведь начали-то хозяева неспешно. Хотя все ждали, что, имея в группе атаки таких, как Промес, Зе Луиш, Глушаков, Ананидзе, они с первых минут пойдут вперед. Для вас осторожность спартаковцев стала неожиданностью?

– Совсем нет. Ну скажите на милость, с какой стати, даже на своем поле, нужно сразу же бросаться на соперника с шашками наголо? Тем более против такого оппонента, как ЦСКА. Требовалось время, чтобы осмотреться, почувствовать сильные и слабые стороны армейцев, а уж потом расставлять атакующие акценты. (Александр ЛЬВОВ)

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