Георгий Ярцев: "Почему виновником в поражении от "Тосно" называют Глушакова, а не Промеса или Фернанду?"

Легендарный бомбардир и тренер "Спартака" Георгий Ярцев в интервью "СЭ" отметил, что в игре красно-белых в матче 27-го тура чемпионата России против "Ахмата" (1:3) ощущалось безволие и обреченность. Ярцев также добавил, что не стоит всю вину за поражение в полуфинале Кубка России от "Тосно" (1:1, пен. – 4:5) сваливать на полузащитника Дениса Глушакова.

– Причина грубейших ошибок обороны "Спартака" в отсутствии в ней классных защитников или в их слабом взаимодействии?

– Не такие уж плохие в распоряжении Карреры защитники. А вот то, что моментами они действуют безалаберно, позволяют себе непростительные вольности, очевидно. Особенно это относится к Боккетти и Таски. Да и Дмитрий Комбаров в "Тосно" удивил не свойственными ему ошибками.

– Матч с "Ахматом" также не стал исключением…

– Увы. Здесь еще в игре чемпиона ощущалось какое-то безволие и обреченность.

– С таким настроением "Спартаку" нереально побороться за золото чемпионата?

– С таким, да. Надеюсь, спартаковцы уже провели работу над ошибками, результаты которой мы увидим во встрече с "Амкаром". Победа в ней поможет удачно финишировать – в зоне Лиги чемпионов. И в воскресенье, в Перми, это должно гнать футболистов вперед!

– Как восприняли то, что виновником черного полуфинала называют Глушакова?

– Как несусветную глупость! А почему тогда не называют Промеса, не использовавшего несколько верных моментов, или Фернанду, который тоже не забил свой послематчевый пенальти? Виноваты все, кто выходил в тот вечер на поле! И нечего вешать всех собак на одного капитана команды.

– А как вам внезапно возникший вопрос – Глушаков или Каррера?

– Не хочу его обсуждать. Даже если он существует внутри команды, то должен быть решен в пользу ее интересов. Иначе "Спартак" вернется на те позиции, где пребывал предыдущие 16 лет. (Александр ЛЬВОВ)

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