07:53 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Георгий Ярцев: "Неудача со "Спартаком" – не трагедия для ЦСКА"

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Центральный матч тура мы обсудили с бывшим главным тренером красно-белых и сборной России Георгием Ярцевым. Специалист подчеркнул, что победа "Спартака" над ЦСКА (3:1) абсолютно заслуженна.

– Подведем итоги. Победа "Спартака" заслуженна? – вопрос Ярцеву.

– На все сто. Грамотно выстроенная игра, дисциплина, предельная самоотдача. Плюс блистательное соло Зе Луиша. Лично мне очень понравилось, как на этот раз спартаковцы выходили из обороны за счет среднего и короткого паса, что позволяло сразу начинать контратаку. Как только команда отказалась от верховых передач вперед, ее действия сразу обрели осмысленность и непредсказуемость. Матчем с ЦСКА "Спартак" чуть вернул нас во времена думающего, красивого футбола, позволявшего побеждать. И одновременно позволил заглянуть в завтрашний день. А в том, что оно у команды светлое, не сомневаюсь.

– ЦСКА – пока только раненый зверь?

– Именно так. Неудача со "Спартаком" не трагедия. Сегодня у Слуцкого не хватает ресурсов, никак не наберут форму Траоре со Страндбергом. Устала оборона. Но команда обязательно поднимется, что уже делала не раз. Так что слухи о смерти армейцев сильно преувеличены. (Александр ЛЬВОВ)

Полностью интервью Ярцева

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - ЦСКА

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