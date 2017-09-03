Георгий Тигиев: "В "Ливерпуле" выступают мои кумиры"

Защитник "Спартака" Георгий Тигиев подчеркнул, что в команде нет разногласий. По его словам, красно-белые упорно готовятся к играм и не дают себе поблажек в тренировках.

– Мы уже потеряли много очков, но даже не знаю, как это объяснить, вроде бы, в команде ничего не поменялось, в коллективе нет никаких разногласий, – приводит ТАСС слова Тигиева. – Если взять ту же игру с "Уфой" (0:0), было много моментов, но не забили, с "Динамо" (2:2) в концовке пропустили, с ЦСКА (1:2) повели, но проиграли матч за две минуты. Это футбол, нельзя расслабляться, тем более, такой соперник, как ЦСКА, может наказать. В матче с "Локомотивом" (3:4) судья, считаю, мог не удалять Самедова, а это решило исход матча.

Ребята готовятся, тренируются, как и в прошлом году, как и должны, не дают себе поблажек, не сачкуют. Конечно, после поражений не по себе, но выходим на ближайшую тренировку и стараемся об этом больше не думать. Потому что если готовиться к следующей игре целую неделю в таком настроении, хорошо выступить не удастся. Забываем и выходим на следующую игру за победой, у нас так.

Командные мероприятия? Сейчас начало сезона, пока не до них. И так уже отпраздновали чемпионство, надо защищать титул и доказывать, что мы не просто так стали чемпионами.

Играя в "Спартаке", ты должен быть готов к критике, это нормально. Когда команда проигрывает, само собой, будут обсуждать, искать изменения, недочеты. Но, повторюсь, команда не изменилась, все осталось так же.

Лига чемпионов? Хорошая группа, считаю, можно и нужно выступить достойно. Все матчи жду, если честно, – все-таки это моя первая Лига чемпионов. В "Ливерпуле" вообще одни кумиры выступают, за которыми с детства наблюдаю. Я, наверное, еще даже поверить до конца не могу, что на носу Лига чемпионов.