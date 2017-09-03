Георгий Тигиев: "Спартаку" будет крайне сложно защитить титул"

Защитник "Спартака" Георгий Тигиев выразил мнение, что красно-белым будет крайне сложно вновь стать победителем чемпионата России, учитывая хороший старт "Зенита". При этом 22-летний россиянин подчеркнул, что игра сине-бело-голубых его не впечатлила.

– Надо достойно выступить в Лиге чемпионов, не упасть в грязь лицом. Даже не допускаем мысли, что можем стать последними в группе, – приводит ТАСС слова Тигиева. – В чемпионате – защитить титул, хотя, думаю, это будет крайне сложно сделать, учитывая хороший старт "Зенита", хотя не сказал бы, что они впечатляют.

Но мы все равно мыслим позитивно, работаем, мы и играем для того, чтобы занимать высокие места. Сейчас не надо ни на что списывать, не надо жаловаться, надо просто больше тренироваться, тем более, сейчас будет насыщенный календарь – Лига чемпионов впереди.