Георгий Тигиев: "Перешел в "Спартак", чтобы играть здесь"

Защитник "Спартака" Георгий Тигиев не рассматривал возможность перехода в другой клуб на правах аренды во время летнего трансферного окна. Футболист намерен конкурировать за место в основном составе спартаковцев.

– Я перешел в "Спартак", чтобы играть здесь, я очень рад быть в клубе. Буду доказывать и конкурировать, – приводит ТАСС слова Тигиева. – Все нормально, все придет, надо просто больше тренироваться, чтобы тренер доверил место в составе.

Матч с "Лучом"? Форма нормальная. Первый тайм хорошо провел, меньше ошибок было, во втором, наверное, устал, мало подключался в атаку. Надо еще больше готовиться и тренироваться. В тройке центральных защитников я еще не играл. Это не моя позиция.