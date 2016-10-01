15:23 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Георгий Тигиев: "Ничего не получается – ни в атаке, ни в защите"

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Защитник "Анжи" Георгий Тигиев в перерыве матча 9-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" отметил, что во втором тайме необходимо прибавлять. По, по его словам, ничего не получается. Крылья ведут со счетом 2:0.

– Необходимо прибавлять, выравнить игру и постараться добиться результата, – отметил Тигиев в эфире телеканала "Наш футбол". – За счет чего можно прибавить? Мы не можем – мы должны прибавить. Пока у нас ничего не получается – ни в атаке, ни в защите.

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Анжи"

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 9-й тур

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