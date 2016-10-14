Георгий Щенников: "Уфимцы здорово играют против лидеров"

Защитник ЦСКА Георгий Щенников в преддверии матча 10-го тура чемпионата России против "Уфы" отметил, что последние успехи соперника связаны с экс-армейцами. Наставник уфимцев Виктор Гончаренко ранее работал в ЦСКА в качестве помощника, защитник Виктор Васин выступает в "Уфе" на правах аренды.

– Уфимцы здорово играют против лидеров, это сразу бросается в глаза, – цитирует Щенникова пресс-служба ЦСКА. – Ничьи с "Зенитом" и "Краснодаром", гостевые победы над "Локомотивом" и "Спартаком"… Очень рад, что все это происходит при самом непосредственном участии "наших" – Виктора Михайловича Гончаренко и Вити Васина.