Георгий Щенников: "Уфимцы здорово играют против лидеров"

Защитник ЦСКА Георгий Щенников в преддверии матча 10-го тура чемпионата России против "Уфы" отметил, что последние успехи соперника связаны с экс-армейцами. Наставник уфимцев Виктор Гончаренко ранее работал в ЦСКА в качестве помощника, защитник Виктор Васин выступает в "Уфе" на правах аренды.
– Уфимцы здорово играют против лидеров, это сразу бросается в глаза, – цитирует Щенникова пресс-служба ЦСКА. – Ничьи с "Зенитом" и "Краснодаром", гостевые победы над "Локомотивом" и "Спартаком"… Очень рад, что все это происходит при самом непосредственном участии "наших" – Виктора Михайловича Гончаренко и Вити Васина.
#Matchday! Сегодня принимаем @UfaFc. Где вы будете смотреть футбол? Дома, на стадионе или с друзьями в баре? #ЦСКАУфа pic.twitter.com/2KdR5JDwJ1– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 14 октября 2016 г.