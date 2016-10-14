10:39 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Георгий Щенников: "Уфимцы здорово играют против лидеров"

0
0
0

Защитник ЦСКА Георгий Щенников в преддверии матча 10-го тура чемпионата России против "Уфы" отметил, что последние успехи соперника связаны с экс-армейцами. Наставник уфимцев Виктор Гончаренко ранее работал в ЦСКА в качестве помощника, защитник Виктор Васин выступает в "Уфе" на правах аренды.

– Уфимцы здорово играют против лидеров, это сразу бросается в глаза, – цитирует Щенникова пресс-служба ЦСКА. – Ничьи с "Зенитом" и "Краснодаром", гостевые победы над "Локомотивом" и "Спартаком"… Очень рад, что все это происходит при самом непосредственном участии "наших" – Виктора Михайловича Гончаренко и Вити Васина.

0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 10-й тур

Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Основная версия нападения на дочь Емельяненко — ограбление...

Политическая клоунада захлестнула Запад в антироссийской истерии...

Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ