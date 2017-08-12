Георгий Щенников: "Гол "Спартака" никак не повлиял на ЦСКА, мы продолжали показывать свою игру"

Защитник ЦСКА Георгий Щенников после победы над "Спартаком" (2:1) в матче 6-го тура чемпионата России подчеркнул, что армейцы дождались своего шанса и в итоге выиграли. Он также добавил, что гол красно-белых никак не повлиял на игру ЦСКА.

– Мы всю игру играли агрессивно, старательно. Дождались своего шанса и выиграли, – сказал во флеш-интервью после матча Щенников. – Гол в наши ворота никак на нас не повлиял, мы продолжали показывать свою игру. Очень хотели победить. Все старались. Спасибо всей команде, все молодцы.

Усталость от большого количества игр? А разве есть другие варианты? Надо играть.

Трансляция матча ЦСКА – "Спартак"