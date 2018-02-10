Георгий Щенников: "Буду продолжать делать все, чтобы скорее вернуться в строй"

Защитник ЦСКА Георгий Щенников продолжает восстанавливаться после травмы и отметил, что надеется поскорее вернуться в состав. Напомним, что сегодня россиянин провел первую тренировку с командой после повреждения, полученного в ноябре прошлого года.
– Очень рад наконец-то выйти на зеленый газон, – цитирует сайт ЦСКА Щенникова. – Здесь, в Кампоаморе, каждый день работал в тренажерном зале, в бассейне под наблюдением врачей и физиотерапевтов. И вот теперь приступил к тренировкам на поле. После первого занятия в целом ощущения нормальные, буду продолжать делать все возможное для того, чтобы скорее вернуться в строй.
Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/tretiy-sbor-v-kampoamore-den-vtoroy/
Доктор_Хряк
Карабаир Доктор_Хряк да уймись болезный,что тебя так колбасит ??? Дали тебе совет - закусывай и молча сопи :)) 21:38-------- А шо ты нервничаешь? Очищение пройдёте лет 20 с Зиной и будет легче жить) Сколько твоё Г сделало для развала футбола??? Тут лет на 150 хватит. Поэтому сиди и не вякай, пока тя не посадили с вашим топ/менеджером )))
22:33
Карабаир
Доктор_Хряк да уймись болезный,что тебя так колбасит ??? Дали тебе совет - закусывай и молча сопи :))
21:38
Доктор_Хряк
Ждём. А может и в ФНЛ уже ждём )))
21:18
Kanidzha
ждем Георгий ждем!
21:08