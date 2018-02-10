Георгий Щенников: "Буду продолжать делать все, чтобы скорее вернуться в строй"

Защитник ЦСКА Георгий Щенников продолжает восстанавливаться после травмы и отметил, что надеется поскорее вернуться в состав. Напомним, что сегодня россиянин провел первую тренировку с командой после повреждения, полученного в ноябре прошлого года.

– Очень рад наконец-то выйти на зеленый газон, – цитирует сайт ЦСКА Щенникова. – Здесь, в Кампоаморе, каждый день работал в тренажерном зале, в бассейне под наблюдением врачей и физиотерапевтов. И вот теперь приступил к тренировкам на поле. После первого занятия в целом ощущения нормальные, буду продолжать делать все возможное для того, чтобы скорее вернуться в строй.