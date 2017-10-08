Георгий Полтавченко: "С именем Сарсании связаны крупные успехи в новейшей истории "Зенита"

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко отметил, что крупные успехи в новейшей истории "Зенита" неразрывно связаны с именем Константина Сарсании.

Сарсания, занимавший пост спортивного директора клуба, скоропостижно скончался на 50-м году жизни в субботу.

- Выражаю самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким, друзьям, коллегам, всей футбольной общественности страны в связи с кончиной Константина Сарсании, - цитирует Полтавченко сайт администрации Санкт-Петербурга. - Многие страницы его биографии связаны с Санкт-Петербургом. С его именем связаны крупные успехи в новейшей истории "Зенита". Именно Сарсания стоял у истоков становления той команды, которая впервые в российской истории стала победителем чемпиона страны, а затем завоевала два европейских клубных трофея.

В самом расцвете сил оборвалась жизнь человека, который очень много сделал для отечественного футбола. За годы спортивной карьеры он играл за российские и зарубежные команды, был тренером. Но наиболее ярко он проявил себя как футбольный менеджер. В этом году Константин Сарсания вернулся в "Зенит". Мы были уверены, что он вновь поможет петербургской команде одержать большие победы. Тяжело и горько осознавать, что этого оптимистичного, дружелюбного и по-настоящему талантливого человека больше нет с нами.