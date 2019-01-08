Георгий Пеев: "Попову было тяжело уйти из "Спартака"

Бывший полузащитник "Амкара" и сборной Болгарии Георгий Пеев заявил, что хавбеку Ивелину Попову тяжело далось решение покинуть "Спартак". Красно-белые во вторник объявили о расторжении контракта с 31-летним болгарином.

- Если Ивелин принял такое решение, и обе стороны договорились о расторжении контракта, то оно было хорошо обдумано, - приводит слова Пеева "РИА Новости". - Для него лучше играть, чем сидеть на скамейке запасных. Знаю, что уйти из "Спартака" ему было тяжело, но он хочет играть, здесь у него мало игровой практики. Не знаю, почему он не играл в "Спартаке", видел несколько матчей с участием Попова, и он в них выглядел неплохо.

Не в курсе, где продолжит карьеру Попов. Мое мнение, он, скорее всего, выберет вариант с "Динамо", чтобы остаться в Москве, где он очень хорошо освоился. Не надо будет привыкать к новым условиям.

Напомним, Попов выступал за "Спартак" с 2015 по 2018 год. В составе красно-белых он становился чемпионом России, а также выигрывал Суперкубок-2017.

В текущем сезоне Попов провел 21 матч за "Спартак", забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.

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