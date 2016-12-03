Георгий Миланов: "В матче ЦСКА - "Урал" еще ничего не решено"

Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выразил мнение, что первый тайм матча 17-го тура чемпионата России против "Урала" стал лучшим для его команды в сезоне. Армейцы ведут со счетом 4:0 благодаря дублю Ласина Траоре, голам Бибраса Натхо и Федора Чалова.

- Могу сказать, что мы провели великолепный тайм, - сказал Миланов в эфире канала "Наш футбол". - Думаю, это самый лучший тайм в сезоне.

- Важно не получить травмы перед "Тоттенхэмом", у вас все хорошо?

- Да, у меня, Дзагоева, Тошича все нормально. Но у нас впереди еще один тайм. Еще ничего не решено.

Трансляция матча ЦСКА - "Урал"