14:59 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Георгий Миланов: "В матче ЦСКА - "Урал" еще ничего не решено"

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Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выразил мнение, что первый тайм матча 17-го тура чемпионата России против "Урала" стал лучшим для его команды в сезоне. Армейцы ведут со счетом 4:0 благодаря дублю Ласина Траоре, голам Бибраса Натхо и Федора Чалова.

- Могу сказать, что мы провели великолепный тайм, - сказал Миланов в эфире канала "Наш футбол". - Думаю, это самый лучший тайм в сезоне.

- Важно не получить травмы перед "Тоттенхэмом", у вас все хорошо? 

- Да, у меня, Дзагоева, Тошича все нормально. Но у нас впереди еще один тайм. Еще ничего не решено.

Трансляция матча ЦСКА - "Урал"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Нубяшка

ой лукавит. До матча видимо все было решено

15:08

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