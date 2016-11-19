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Георгий Миланов: "В игре с "Арсеналом" ЦСКА создал столько же моментов, сколько в предыдущих матчах вместе взятых"

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Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов отметил важность победы команды в игре 14-го тура чемпионата России против "Арсенала" (1:0). Болгарин подчеркнул, что армейцам необходимо выиграть все оставшиеся в 2016 году матчи.

– Понятно, что у нас была неприятная серия, мы долго не могли выиграть, – цитирует клубная пресс-служба Миланова. – Важно было победить. "Арсенал" – хорошая команда, плюс было холодно, это довольно тяжелые условия. Но важно, что забили и выиграли. Надо выиграть и остальные матчи.

– Чувствовалось, что у команды серьезный настрой. До этого очень долго не могли победить, а сейчас голевой момент создали уже на первой минуте.

– Да, у нас было моментов десять! Столько же, сколько за предыдущие десять игр вместе. Но мы – ЦСКА, и мы понимали, что надо забыть предыдущие матчи и выиграть оставшиеся встречи, ведь наша цель – первое место.

– Ваш гол стал настоящим украшением матча. Расскажите об этом эпизоде, вы очень хорошо пробили, перекинул стенку.

– Я нанес техничный удар, и вратарю было тяжело вытащить мяч.

– У вас было еще два момента, особенно во втором тайме...

– Да, там была хорошая атака, Головин сделал рывок на 70 метров, отдал мне пас, я хорошо подработал мяч и пробил, но не попал. Это нормально. Невозможно реализовать каждый момент.

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Дополнительная информация

http://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/georgiy-milanov-nado-vyigrat-i-ostalnye-matchi/

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