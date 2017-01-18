Георгий Миланов: "Спартак" стал чуть-чуть лучше, но есть еще одна хорошая команда – "Краснодар"

Болгарский полузащитник ЦСКА Георгий Миланов дал спецкору "СЭ" большое интервью, в котором пообещал, что армейцы будут биться только за первое место. Он подчеркнул, что помимо армейцев, "Зенита" и "Спартака" на высокое место претендует "Краснодар".

– Не знаю, кто. Но "Спартак" не был лучшим по игре. Потому что я смотрел их матчи. Где-то они выигрывали на последних минутах. Во многих встречах победили незаслуженно.

– А как вам "Зенит"?

– Ну, тут-то понятно. Самые лучшие команды в последнее время в России – "Зенит" и ЦСКА. Я уже четыре года в клубе, и мы всегда боремся за первое место с Петербургом. Понятно, что "Спартак" сейчас стал чуть-чуть лучше. Но посмотрим, сколько очков наберут в итоге все три команды. Хотя есть еще одна хорошая – "Краснодар". (Дмитрий СИМОНОВ)

Полностью интервью Миланова