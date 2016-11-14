Георгий Миланов: "Сегодня я чувствую себя хорошо"

Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов сообщил, что в хорошем настроении летит в Москву из расположения сборной Болгарии. Хавбек в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Белоруссии (1:0) получил травму и не покинул поле на носилках. После этого появилась информация, что повреждение болгарина оказалось несерьезным. ЦСКА проведет дополнительное медобследование Миланова по его возвращении в клуб.

"Сегодня я чувствую себя хорошо и в хорошем настроении, чтобы лететь в Москву", - написал Миланов в своем Instagram.