16:18 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Георгий Миланов: "Сегодня я чувствую себя хорошо"

0
0
0

Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов сообщил, что в хорошем настроении летит в Москву из расположения сборной Болгарии. Хавбек в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Белоруссии (1:0) получил травму и не покинул поле на носилках. После этого появилась информация, что повреждение болгарина оказалось несерьезным. ЦСКА проведет дополнительное медобследование Миланова по его возвращении в клуб.

"Сегодня я чувствую себя хорошо и в хорошем настроении, чтобы лететь в Москву", - написал Миланов в своем Instagram.

 

Сегодня я чувствую себя хорошо и в хорошем настроении летать в Москву ❤💙🔝

Фото опубликовано Georgi Milanov (@milanov17) Ноя 14 2016 в 5:01 PST

0
0
0
Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ