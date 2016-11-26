10:13 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Георгий Миланов: "Рубин" действует слаженно, ЦСКА будет тяжело"

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Полузащитник ЦСКА и сборной Болгарии Георгий Миланов в преддверии домашнего матча 15-го тура чемпионата России против "Рубина" отметил, что казанцы плохо начали сезон, однако в команде есть хорошие игроки, которые выправляют ситуацию. По словам хавбека красно-синих, армейцам будет очень непросто в игре против команды Хави Грасии.

- Я слежу за российским первенством, смотрю много матчей, поэтому знаю, как у "Рубина" обстоят дела, - приводит пресс-служба ЦСКА слова Миланова. - Клуб пригласил нового тренера, сменил чуть не 50 процентов игроков, совершил много трансферов. Казанцы действительно начинали сезон очень плохо, но у них есть классные футболисты, которые постепенно выправляют ситуацию. Они уже сыгрались и сейчас действуют более слаженно, нам будет с этой командой тяжело.   

Матч между ЦСКА и "Рубином" состоится 26 ноября. Начало встречи - в 14.00 по московскому времени.

Дополнительная информация

https://twitter.com/PFC_CSKA_MOSCOW/status/802406540565102594

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 15-й тур
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