Георгий Миланов: "Пять лет я чувствовал себя как дома"

Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов в Инстаграме после матча 30-го тура чемпионата России против "Анжи" (2:1) опубликовал ролик и поблагодарил армейских болельщиков. Ранее главный тренер красно-синих Виктор Гончаренко объявил, что болгарский хавбек покинет команду – его контракт с клубом подошел к концу.

"Спасибо за вашу поддержку, вы лучшие фанаты в мире, – написал Миланов. – Эти пять лет я чувствовал себя как дома. ЦСКА всегда будет первым!"

Напомним, Миланов выступал за ЦСКА c 2013 по 2018 год. За это время он стал двукратным чемпионом России, а также завоевал Суперкубок России. В сезоне-2017/18 он принял участие в 24 матчах во всех турнирах, отдав 1 голевую передачу.