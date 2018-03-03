Георгий Миланов: "Погода может сыграть на руку "Уралу"

Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов считает, что его команде в матче 21-го тура чемпионата России против "Урала" нужен быстрый гол. Хавбек отметил, что благодаря этому армейцы получат шанс воспользоваться свободными зонами в обороне соперника.

– Скорее всего, будет холодно. Россия не Испания, в это время может пойти сильный снег, – приводит официальный Твиттер ЦСКА слова Миланова. – Согласен с тем, что команде, которая приехала обороняться, это может оказаться на руку. Наша задача – забить, и чем скорее, тем лучше. Тогда наш соперник будет вынужден раскрыться, и игра пойдет.

Матч ЦСКА – "Урал" состоится сегодня, 3 марта, и начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.