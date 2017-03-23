Георгий Миланов: "Около четырех недель я не смогу играть"

Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов, получивший травму в сборной Болгарии, заявил, что не сможет играть около месяца. Также он отметил, что пока не спешит возвращаться в расположение клуба, так как хочет поддержать свою сборную.

– К большому сожалению, я получил травму, которая оказалась более серьезной, чем предполагалось первоначально, - цитирует blitz.bg Миланова. – Этим утром я прошел обследование, и врачи непреклонны – около четырех недель я не смогу играть в футбол. Испытываю большое сожаление, так как пропущу матч сборной Болгарии против Голландии, который будет очень важен в отборочном турнире чемпионата мира-2018. Надеюсь, что в отсутствие нескольких ключевых игроков парни смогут проявить себя против такого сильного соперника.

Пока еще не ясно, когда я улечу в Москву. Хочется, конечно, посмотреть матч против Голландии на стадионе. Все будет ясно сегодня, когда состоится разговор с представителями ЦСКА.