Георгий Миланов: "Надеюсь, мы быстро привыкнем к новой тактике ЦСКА"

Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов в интервью пресс-службе клуба отметил, что команда старается привыкнуть к новой тактике. Он подчеркнул, что старается улучшить свою игру в защите.

– Как продвигается изучение тактики 3-5-2?

– Тренеры пробуют новую схему, надеюсь, мы все скоро к ней привыкнем. Ребята стараются выполнять все указания, сразу исправляют ошибки. Скажу так: не важно, какая тактика, главное, чтобы играла команда хорошо.

– Левого латераля вы, по собственному признанию, до нынешнего времени не играли. Привыкаете потихоньку?

– Да, хотя сначала понимал далеко не все из того, что от меня хотели. Но если ты, если так можно выразиться, интеллигентный футболист, стараешься, внимательно слушаешь тренеров, постепенно все приходит. Посмотрим, как сыграю в предстоящих товарищеских матчах. Время освоиться еще есть, а кроме того, я ведь могу действовать еще на нескольких позициях в этой схеме.

– Мариу Фернандес, который играет правого латераля, очень рад своей новой роли, потому что ему, номинальному защитнику, она позволяет чаще идти вперед. Вам, полузащитнику, наоборот теперь приходится больше отрабатывать в обороне, верно?

– Конечно, когда я играл при схеме 4-2-3-1 в верхней атакующей тройке, функции были несколько иными (улыбается). Но у меня по-прежнему есть много моих любимых атакующих обязанностей – пойти вперед, сделать передачу или хороший навес. Оборона – не самая сильная моя сторона, но я прибавляю и буду стараться делать это и дальше. В сыгранных товарищеских матчах, вроде бы, проявил себя неплохо, хотя, конечно, нужно сделать поправку на уровень соперника.