Георгий Миланов: "Готов к большому объему работы"

Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов в интервью Bobsoccer выразил уверенность в том, что армейцы без труда перейдут на схему "3-5-2". При этом хавбек подчеркнул, что прежде никогда не сталкивался с этой расстановкой.

- На тренировках уже не раз пробовалась тактика с тремя центральными защитниками. Вам пока отведена роль левого флангового игрока. Раньше доводилось выступать по этой схеме? - вопрос Миланову.

- Нет, в моих прежних командах я с ней не сталкивался. Но с тем, чтобы при необходимости перестроиться, проблем не возникнет. Ясно, что какое-то время уйдет на привыкание к этой тактике, как раз сейчас мы ее осваиваем. В этой схеме я могу играть на трех-четырех различных позициях, все они мне хорошо знакомы. Сейчас я выхожу слева, при надобности могу занять место в центре. При этом четко представляю, что именно от меня требуется.

- С Виктором Гончаренко у вас был разговор на эту тему?

- Да, и беседа оставила очень хорошее впечатление. Главный тренер все подробно объяснил. Понятно, что когда ты отвечаешь за всю бровку, то должен быть готов к большому объему работы. Для меня это никогда не было проблемой.

- Как проходят первые дни подготовки? Сейчас самое непростое время для футболистов, нагрузки очень серьезные.

- Не могу сказать, что это приятные для нас дни. Однако проделать тяжелую работу необходимо. Весну команда должна встретить в полной боевой готовности. Мы прекрасно знаем, что нас ждет, первый сбор в Кампоаморе всегда самый сложный. Очень важно тренироваться каждый день, не пропускать занятий, чтобы организм привык к нагрузкам.