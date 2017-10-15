Георгий Миланов: "Если перестанем терять очки дома, сможем приблизиться к лидерам"

Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов считает, что армейцы заслуженно на выезде обыграли "Краснодар" (1:0) в матче 13-го тура чемпионата России. Болгарский хавбек отметил, что у команды были моменты для того, чтобы одержать более уверенную победу.

- Нам было очень тяжело, ведь у нас много травмированных. Мы показали хороший футбол, боролись до конца и заслуженно победили, - цитирует официальный сайт ЦСКА Миланова. - Мы набираем очень много очков на выезде. Если перестанем терять их дома, то сможем ещё приблизиться к лидерам.

- Какой момент, помимо забитого мяча, был сегодня ключевым? Игорь Акинфеев несколько раз спас команду…

- Да, он много раз спасал команду, но он – один из лучших вратарей в мире. Первый тайм был тяжёлым. Но после гола мы проводили хорошие контратаки, могли забить ещё. У "Краснодара" тоже были хорошие моменты.

- Вам тяжело было играть? Вы не всегда выходите в основном составе, но в этой игре отбегали все 90 минут.

- Любому игроку тяжело, когда он не играет в каждом матче. Но мы профессионалы и выкладываемся на тренировках, чтобы не терять форму.