Георгий Миланов: "Держим "Зенит" в уме, но пока что правильнее думать о каждом дне тренировок"

Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов в интервью пресс-службе клуба отметил, что в команде пока не обсуждают возобновление сезона и матч с "Зенитом". Он подчеркнул, что важнее думать о тренировочном процессе.

– Появляются ли уже в голове какие-то мысли насчет матчей официальных? Команде предстоит возобновить сезон важнейшей игрой с "Зенитом", и чем меньше времени будет до нее оставаться, тем чаще армейские болельщики будут вспоминать ваш гол в ворота "Зенита".

– Держим "Зенит" в уме, но пока что правильнее думать о каждом новом дне тренировок, о товарищеских играх. У нас еще целый месяц для подготовки, очень важно выкладываться до конца, все это нам только поможет в сезоне. А гол… Да, отличный получился мяч, но особенно ценно, что он положил начало нашей победной серии. Сейчас мы тоже отстаем от соперников, но ничего еще не потеряно.