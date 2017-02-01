23:11 1 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

Георгий Миланов: "Держим "Зенит" в уме, но пока что правильнее думать о каждом дне тренировок"

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Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов в интервью пресс-службе клуба отметил, что в команде пока не обсуждают возобновление сезона и матч с "Зенитом". Он подчеркнул, что важнее думать о тренировочном процессе.

– Появляются ли уже в голове какие-то мысли насчет матчей официальных? Команде предстоит возобновить сезон важнейшей игрой с "Зенитом", и чем меньше времени будет до нее оставаться, тем чаще армейские болельщики будут вспоминать ваш гол в ворота "Зенита".

– Держим "Зенит" в уме, но пока что правильнее думать о каждом новом дне тренировок, о товарищеских играх. У нас еще целый месяц для подготовки, очень важно выкладываться до конца, все это нам только поможет в сезоне. А гол… Да, отличный получился мяч, но особенно ценно, что он положил начало нашей победной серии. Сейчас мы тоже отстаем от соперников, но ничего еще не потеряно.

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/georgy-milanov-derzhim-zenit-v-ume-no-seychas-pravilnee-dumat-o-trenirovkakh/

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