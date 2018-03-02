16:20 | Футбол — РФПЛ

Георгий Миланов: "ЦСКА способен отыграть отрыв от "Локомотива"

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Полузащитник ЦСКА  Георгий Миланов уверен, что армейцам под силу догнать "Локомотив" в турнирной таблице чемпионата России. После 20 туров ЦСКА располагается на пятой строчке, отставая от "Локо" на 10 очков.

– Отрыв большой, но мы способны его отыграть, - цитирует официальный сайт ЦСКА Миланова. - В чемпионате все начинается заново: кто будет в лучшей форме весной, сумеет избежать травм, покажет, что умеет вырывать победы при равной игре, тот и финиширует первым. У нас уже была похожая ситуация, когда мы догоняли "Зенит" и сумели выиграть десять матчей подряд.

– Болельщики прекрасно помнят, кто забил тогда тот самый гол, с которого все началось.

(Улыбается) Да, я и сам его иногда вспоминаю. Удар в ворота питерцев получился что надо, а самое главное, команда завоевала три очка, обыграла прямого конкурента и поверила в то, что ей по силам все. Сейчас настала пора вспомнить тот опыт. Мы давно играем вместе, у игроков есть победная психология, вернулся Муса, пришел Бистрович – все эти факторы говорят за нас. Будем бороться.

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/georgiy-milanov-mozhno-li-dognat-lokomotiv-my-zhe-sumeli-operedit-zenit/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Al Rains

Способен, но, ходят упорные слухи, что этот и прошлый сезон проплачены...))

17:50

Vladimir555

в домино)

17:04

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