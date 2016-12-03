Георгий Миланов: "ЦСКА способен достойно выступить в Лиге Европы"

Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов после домашней победы в матче 17-го тура чемпионата России над "Уралом" (4:0) отметил, что армейцы имеют шансы на удачное выступление в Лиге Европы в случае попадания в плей-офф турнира. Болгарский хавбек подчеркнул, что красно-синих устроит только победа в заключительной встрече группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма".

– В понедельник Леонид Слуцкий расскажет нам, как играть с "Тоттенхэмом", – приводит ТАСС слова Миланова. – Это хорошая команда, но мы будем бороться до конца, ведь нам нужна только победа. Лига Европы нам тоже нужна, и мы имеем шанс выступить там удачно. Каждый еврокубковый турнир важен, и у нас очень хорошая команда, которая достойна там выступать.

