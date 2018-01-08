Георгий Миланов: "ЦСКА - моя команда, я счастлив в этом клубе"

Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов рассказал о том, что он хочет поскорее определиться со своим будущим. Хавбек, чей контракт с армейцами заканчивается летом этого года, отметил, что он хотел бы продлить соглашение с москвичами.

- Так много травм у меня никогда не было, - цитирует BNT Миланова. - У меня были нелепые травмы, которые отнимали у меня до трех месяцев. Для спортсмена, который зарабатывает на хлеб ногами, очень неприятно травмироваться. Я постоянно тренируюсь и стараюсь побыстрее восстановиться.

Чего я жду в 2018 году? Больше всего я хочу быть здоровым. Пока не знаю, где продолжу свою карьеру, это одна из главных проблем в предстоящем году. ЦСКА – моя команда, ведь это первая команда за границей. Кроме того, в Москве чувствую себя как дома. Я очень счастлив в этом клубе.

В январе меня ждут переговоры, есть интерес со стороны команд из других стран. Но я хочу говорить сначала с ЦСКА и понять, каково их желание. Если договоримся, я хотел бы продолжать играть в ЦСКА еще много лет.

У меня есть желание играть в Европе. Не могу сказать, будет ли это сейчас или через пару лет. В футболе все быстро меняется. Мне нравятся чемпионаты Западной Европы - Испания, Италия. Но это не значит, что я поеду туда играть. Возможно, я получу предложение из другой лиги, которое меня заинтересует.

