Георгий Миланов: "Через неделю, дней через десять максимум ЦСКА будет в хорошей форме"

Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов в интервью пресс-службе клуба отметил, что через полторы недели армейцы будут близки к оптимальной форме. Он доволен тем, как складываются сборы команды в Испании.

– Сборы ЦСКА в Кампоаморе вот-вот достигнут экватора. Сейчас тренироваться ребятам уже легче, чем раньше?

– В чем-то, наверное, да, ведь когда мы только начинали, было особенно непросто – не только из-за нагрузок, но и по той причине, что ты понимаешь: вся работа еще впереди (улыбается). Сейчас пахать приходится не меньше, но за плечами уже первый сбор и половина второго, нужно потерпеть еще чуть-чуть, а дальше будет больше игровых упражнений, матчей. Все это футболисты любят больше, чем физику, но и сейчас никто не жалуется: мы делаем важное дело.

– Замечаете ли по себе, по другим игрокам, что кондиции улучшаются с каждым днем?

– Конечно. Через неделю, дней через десять максимум мы будем в хорошей форме. На втором сборе продолжается очень тяжелая работа, я и не думал, что так будет (улыбается). По моим ощущениям, сейчас мы немного подустали, но это та усталость, которая должна быть на этом этапе подготовки. Паулино Гранеро рассказывает нам обо всех показателях, которые собирает в ходе тестов, и они ясно говорят о том, что наша форма все лучше и лучше.

– Вы уже не раз бывали в Кампоаморе, однако именно в этом году команде впервые предстоит провести здесь все три сбора. Не наскучит ли ребятам это?

– Это наша работа, лично для меня не столь существенно, где именно готовиться. Да, с одной стороны, если говорить о жизни в этом местечке, а не о тренировках, здесь немного скучновато, потому что в округе нет практически ничего интересного, некуда пойти. С другой – все нужные объекты находятся рядом с отелем. Поля очень хорошие, что тоже важно. Идеальное место для подготовки, а думать о чем-то другом было бы неправильно. Для всего остального дождемся Москвы, там скучно не будет (улыбается).