Георгий Мелкадзе: "В детстве из спартаковцев больше всех нравился Веллитон"

Полузащитник "Спартака" Георгий Мелкадзе отметил, что уровень игры в премьер-лиге существенно выше, чем в ФНЛ, за счет высоких скоростей и прессинга. Также он отметил, что не считает себя талантливым футболистом и своих успехов добился за счет усердной работы.
– В премьер-лиге все гораздо быстрее, чем в ФНЛ, не говоря уже о дубле, - цитирует официальный сайт "Спартака" Мелкадзе. - На молодежном уровне тебе часто позволяют и принять мяч, и сделать дополнительное касание, и лишний раз пойти в дриблинг. А в премьер-лиге даже голову поднять не дают: вокруг сразу возникают три–четыре соперника. Ты заранее должен знать, кому отдать пас, и вообще предугадать развитие событий. Но опыт набираешь быстро. В самом первом матче, помню, даже ноги дрожали. А уже в следующий раз выходил на поле с мыслью: все, подрожали – и хватит. Пора нормально играть. И кое-что начало получаться.
– Ваш пример доказывает, что пройти все ступени от детской команды, выступающей в столичной детской клубной лиге, до РФПЛ вполне реально. Но на практике это удается немногим москвичам. Почему?
– Дело в желании. Я, по-моему, не обладаю какими-то особенными талантами. И поэтому свою карьеру строю на огромном желании играть и старании. После каждой тренировки нужно чувствовать, что стал лучше, чем вчера, немного прибавил. Не оглядываться на других, не сравнивать себя с ними, а работать над собой. Вот и все.
– Кто из футболистов "Спартака" особенно нравился вам в детстве?
– Веллитон. Он тогда был самым ярким игроком атаки.
echo2011
Веллитон до сих пор был бы лучшим,если бы его не дисквалифицировали и не затравили после знаменитого столкновения с Акинфеевым,когда на самом деле он был абсолютно ни в чем не виноват.
13:03
miker65
Большего урода чем Велик, трудно вспомнить не только у мясных, но вообще среди всех игроков ПЛ тех лет. Почти убил Габулова. Тот только чудом выжил. Акинфею тоже повезло. Поразило, что среди всех вратарей премьерки тех лет не нашлось ни одного, кто бы при вводе мяча в игру с рук в своей штрафной не вьехал бы , поскользнувшись, Велику по яичкам, или в верховой борьбе за мяч промахнулся бы ему в репу кулаком со всей силы, чтобы опустить мясного клоуна надолго на землю.
12:38