Георгий Мелкадзе: "В детстве из спартаковцев больше всех нравился Веллитон"

Полузащитник "Спартака" Георгий Мелкадзе отметил, что уровень игры в премьер-лиге существенно выше, чем в ФНЛ, за счет высоких скоростей и прессинга. Также он отметил, что не считает себя талантливым футболистом и своих успехов добился за счет усердной работы.

– В премьер-лиге все гораздо быстрее, чем в ФНЛ, не говоря уже о дубле, - цитирует официальный сайт "Спартака" Мелкадзе. - На молодежном уровне тебе часто позволяют и принять мяч, и сделать дополнительное касание, и лишний раз пойти в дриблинг. А в премьер-лиге даже голову поднять не дают: вокруг сразу возникают три–четыре соперника. Ты заранее должен знать, кому отдать пас, и вообще предугадать развитие событий. Но опыт набираешь быстро. В самом первом матче, помню, даже ноги дрожали. А уже в следующий раз выходил на поле с мыслью: все, подрожали – и хватит. Пора нормально играть. И кое-что начало получаться.

– Ваш пример доказывает, что пройти все ступени от детской команды, выступающей в столичной детской клубной лиге, до РФПЛ вполне реально. Но на практике это удается немногим москвичам. Почему?

– Дело в желании. Я, по-моему, не обладаю какими-то особенными талантами. И поэтому свою карьеру строю на огромном желании играть и старании. После каждой тренировки нужно чувствовать, что стал лучше, чем вчера, немного прибавил. Не оглядываться на других, не сравнивать себя с ними, а работать над собой. Вот и все.

– Кто из футболистов "Спартака" особенно нравился вам в детстве?

– Веллитон. Он тогда был самым ярким игроком атаки.