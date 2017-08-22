Георгий Лория: "Знаю, что в Дагестане очень дружелюбный народ"

Новичок "Анжи" Георгий Лория доволен тем, что перебрался в махачкалинский клуб. Голкипер отметил, что уже восстановился после травмы.

– Я очень рад, что перешел в "Анжи", – цитирует официальный сайт махачкалинцев вратаря. – Все-таки это хорошая команда, которая играет в премьер-лиге. Хотелось бы отдельно поблагодарить руководство клуба и тренерский штаб за то, что оказали мне свое доверие.

Неделю назад мне позвонили из клуба и сказали, что заинтересованы в моих услугах. Я посоветовался с семьей и ответил согласием на переход.

Как здоровье? Операцию провели в Германии, у профессора Граннера. Это один из лучших специалистов по плечевым и локтевым суставам. Все прошло хорошо, и я восстановился быстрее, чем ожидали врачи в клинике. Я уже прошел реабилитацию и теперь постепенно набираю форму.

Я в Дагестане впервые и постепенно буду осваиваться в Махачкале. Пока не очень знаком с Дагестаном и дагестанцами, но знаю, что тут дружелюбный и гостеприимный народ.