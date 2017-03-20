Георгий Лория: "В матче с "Ростовом" вместе со мной был покойный отец"

Вратарь "Крыльев Советов" Георгий Лория после ничьей с "Ростовом" (0:0) в матче 20-го тура чемпионата России отметил, что не считает себя главным героем поединка. Грузинский голкипер отразил несколько опасных ударов в концовке поединка.

- Если говорить о концовке поединка, то "Ростов" мог выиграть. Где-то нам повезло, - цитирует официальный сайт "Крыльев" Лорию. - Слава Богу, что не проиграли.

– Команды грешили ошибками, а тот эпизод, когда Полоз оказался с мячом перед пустыми воротами, мог решить исход противостояния...

– В том эпизоде мяч подпрыгнул на кочке, и я не смог его принять. У Полоза случилось то же самое. Я думаю, что вместе со мной был мой покойный отец. И он помог мне.

– Иван Таранов сказал, что вы "вытащили" матч. Как удавалось ликвидировать голевые моменты соперника?

– Мы вместе смогли это сделать. Не стал бы себя выделять. Я вратарь, и мое дело, чтобы команда не пропускала. Главное, что сыграли первый матч дома. Спасибо болельщикам, что сегодня горячо поддержали нас. Лично я очень чувствовал эту поддержку.

– Наверняка все наблюдали за матчами "Ростова" с "Манчестером", и было представление, как соперник будет играть сегодня. Какое впечатление произвела ростовская команда вчера?

– Думаю, им сложно дались перелеты, и, может, они были немного уставшими. Плюс на "Олд Траффорд" и "Металлурге" разные поля, сложно переключаться между ними. Отталкиваться от ошибок соперника – это их игра. Мы сделали пару ошибок, но нам повезло. Я считаю, что "Ростов" – это очень сильная команда.