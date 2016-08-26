Георгий Лория: "Утром подписал контракт с "Крыльями", а вечером позвонили из "Челси"

Вратарь "Крыльев Советов" Георгий Лория в интервью "СЭ" рассказал, что мог перейти в "Челси". Он отметил, что по ряду причин эта сделка не могла состояться.

– Правда, что могли оказаться в "Челси"?

– Да. Предметный интерес ко мне действительно был.

– Когда?

– Так получилось, что утром я подписал контракт с "Крыльями", а вечером мне позвонили из "Челси".

– Сюжет.

– Но на тот момент существовали объективные причины, по которым не мог уехать в Англию. Документы, их регламент, правила. Матчей за сборную у меня хватало, но там было еще пять, кажется, пунктов, которым мне нужно соответствовать. Все от себя зависящее я сделал, но, поверьте, возникли непреодолимые трудности. (Виталий АЙРАПЕТОВ)