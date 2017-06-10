Георгий Лория: "Уровень чемпионата России? Он шестой в Европе, вот вам и ответ"

Вратарь "Крыльев Советов" Георгий Лория отметил высокий уровень чемпионата России. Грузинский футболист подчеркнул, что уровень премьер-лиги позволяет прогрессировать любому игроку, информирует "Спутник Грузии".

– Многие грузинские футболисты выступают за российские команды – разброс достаточно широкий, от сильных – до слабых. Чемпионат России – это то место где можно расти? Насколько он силен?



– Конечно – это даже не обсуждается. Сейчас в Европе чемпионат России занимает шестое место. Вот вам и ответ. Российский чемпионат – очень сложный турнир. В нем выступают очень сильные игроки. Ведь уровень чемпионата исходит из этого. Ну, как минимум, один из факторов. Там каждая игра очень серьезная. Скажем, тот же "Спартак", который стал чемпионом страны. А мы у них дома выиграли 4:0. Я не думаю, что "Динамо" Тбилиси может проиграть предпоследней команде с таким счетом.



И не забывайте про антураж и стадионы. Сейчас в Грузии только у "Динамо" такой стадион, других я не знаю. Да, несколько арен, более или менее, можно еще назвать, но все равно, они не сравняться с "динамовской". В России, взять скажем "Открытие Арену" – как ее можно сравнить с другими? Или стадион "Краснодара"? Или "Петровский"? "Локомотив", "Химки" – когда стадионы заполняются... это совершенно другой мир. А когда выходишь и на трибунах сидят 10 человек и когда они говорят между собой тебе все слышно... (вздыхает)