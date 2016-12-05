Георгий Лория: "На стадионе "Краснодара" - как в кинотеатре"

Вратарь "Крыльев Советов" Георгий Лория после ничьей в матче 17-го тура чемпионата России против "Краснодара" отметил, что соперник является командой топ-уровня, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. По словам игрока, победа над "Спартаком" в прошлой игре добавила "Крыльям" уверенности, что помогло увезти из Краснодара одно очко.



– Первый тайм нам больше удался, хотя во втором мы забили гол, после которого мы сели в оборону и на счет играли, – отметил Лория. – В целом, неплохая игра.



– Разгром "Спартака" сыграл положительную роль или пришлось иначе настраиваться на "Краснодар" после такой победы?



– Я думаю, это больше позитивно на команду повлияло, добавило уверенности. Тем более, победа над "Спартаком".



– Можете сравнить "Краснодар" и "Спартак"?



– Обе команды топ-уровня.



– Результат по игре?



– Сейчас трудно оценивать, но у "Краснодара" было больше моментов. Но результат по игре, на мой взгляд.



– Вы нечасто играете на стадионах такого уровня. От игры на такой арене лично для вас больше плюсов или минусов? Может, есть какое-то волнение?



– Я бы сказал, что это очень хороший стадион. Ощущение, как будто в кинотеатре. Нечасто играем, потому что у нас дома не такой стадион. Но в России такие арены уже не редкость, хотя этот очень хорош. Играть на стадионе "Краснодара" куда приятнее.



– Какие планы на отпуск?



– Домой полечу, с семьей побуду.



– "Крылья" уходят на перерыв в своей оптимальной форме?



– Нет, я думаю, мы можем действовать лучше. По игре тоже видно, что мы прибавили. Но, кстати, наш тренер вратарей уходит из команды, и мне хотелось бы ему отдельно сказать спасибо за проделанную работу. Это тренер высокого уровня, и то, что я прибавил в игре, – большая его заслуга.