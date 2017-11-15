Георгий Лория: "Хотел остаться в "Крыльях", но в ФНЛ действует лимит на легионеров"

Вратарь "Анжи" Георгий Лория отметил, что не жалеет о переходе в махачкалинский коллектив. Грузинский голкипер был арендован "Анжи" до конца сезона у "Крыльев Советов".



– Зураб Циклаури, спортивный директор "Крыльев" сказал мне, что есть вариант с "Анжи" до конца сезона на правах аренды, – цитирует клубная пресс-служба Лорию. – Если честно, то я хотел остаться в Самаре, но в ФНЛ действует лимит на легионеров и в этом случае я создавал бы некоторые проблемы. Я поговорил с семьей и дал свое согласие. Нисколько об этом не жалею.

– То, что Махачкала ближе к Грузии тоже повлияло на принятие твоего решения?



– Джаба Липартия и сказал мне, что до Грузии можно легко добраться на машине. Но, если честно, это не так легко. Дорога все-таки выматывает. Но, самое главное, это то, что я играю в премьер-лиге.



– В "Анжи" ты пришел с травмой. И тебе даже была сделана операция.



– Причем, серьезная. Попытаюсь по памяти назвать название травмы: "Частичный разрыв сухожилия трехглавой мышцы с пульситом и конделитом". И еще были отломлены маленькие осколки кости, которые плавали в сухожилии. Но, слава богу, все прошло успешно, и я быстро вернулся в строй. Правда при восстановлении я вновь получил небольшую травму.



– Уже находясь в Махачкале?



– Да. От большого желания играть немного опередил время восстановления и снова получил травму на том же месте. Но, слава богу, на этот раз не порвал. Мне было прописано восемь недель на восстановление, но мы поговорили с Хаджимурадом (Хизроев, врач команды) и после ежедневных шестичасовых тренировок я вернулся в строй. Другого выхода не было.