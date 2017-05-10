Георгий Лория: "Фигура Карреры очень значима в успехе "Спартака"

Вратарь "Крыльев Советов" Георгий Лория в преддверии матча 28-го тура чемпионата России против "Зенита" поделился мнением о чемпионстве "Спартака", а также отметил, что ближайшие встречи станут для самарцев решающими.

– Думаю, что "Спартак" достоин этого титула. Всем нравится их игра, дисциплина, игровая модель, – цитирует Лорию официальный сайт клуба. – Фигура тренера очень значима в этом успехе. Каррера стал двигателем их прогресса. Да, у "Спартака" были небольшие осечки по ходу сезона, в том числе в игре с нами, но все же они поймали этот чемпионский дух и довели свои планы до конца.

Приезд группы "Ленинград" на игру "Крыльев" с "Зенитом"? Это очень хорошая идея, мне лично очень нравится "Ленинград" и в моем аудиолисте есть их песни. Думаю, что и наша команда останется на этот концерт. Главное – выиграть у "Зенита", чтобы с хорошим настроением отпраздновать юбилей клуба.

Ближайшие три тура решающие. Мы будем очень стараться, чтобы обеспечить себе место в РФПЛ, мы будем биться до конца. Настрой в команде боевой.