Георгий Джикия: "Желаю удачи Промесу. Он огромный молодец"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия отметил, что пожелал удачи нападающему Квинси Промесу. Голландец в последний день трансферного окна перешел в "Севилью".

"Как игроку "Спартака" мне обидно, что мы потеряли такого футболиста, как Промес. Квинси забивает за год примерно по 15 мячей. Для России это много. То, что он делал, положительно влияло на "Спартак". С другой стороны, я понимаю его желание расти.

Я пожелал ему удачи, всегда буду рад его успехам. Он огромный молодец. Думаю, что Промес сделал правильный выбор", - заявил Джикия в разговоре с пресс-службой сборной России.