Георгий Джикия: "Жалею, что ни при каких условиях не сыграю с "Краснодаром"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия сожалеет, что не сможет принять участие в матче 18-го тура чемпионата России с "Краснодаром". Встреча состоится 5 марта и начнется в 16.30 по московскому времени. Это будет первая официальная игра красно-белых в этом году.

- Жалею, что ни при каких условиях не получится сыграть в первом матче с "Краснодаром" – увы, у меня перебор желтых карточек, - цитирует пресс-служба клуба Джикию. - Обидно, что не смогу помочь "Спартаку". Это очень важный поединок. Что ж, надеюсь, в домашней игре с "Анжи" выйду на поле. Ну а пока настраиваюсь на то, чтобы показать максимум в контрольных матчах. Завтра нам предстоит второй спарринг на сборе. С "Рубином" будет нелегко. Но мы рассчитываем на победу.