Георгий Джикия: "За все время, что я в “Спартаке", сейчас самое дикое давление на команду"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия в интервью "СЭ" отметил, что команда попала под огромное давление после поражения от "Ахмата" (1:2) в чемпионате России.

– Ожидали того безумного давления после поражения от грозненцев?

– За все время, что я в “Спартаке", это действительно самое дикое давление на команду. Но есть разговоры, которые по делу – того, что касается нашей игры и ее нюансов, например, игры в атаке или оборонительных действий. А есть уже лишняя информация, которая нас не касается.

– Что кажется вам по делу?

– То, что мы, например, не можем поймать ту игру, которая была раньше. И когда специалисты об этом говорят, воспринимается хорошо – с фактами, цифрами. Когда же люди, далекие от понимания внутри коллектива, рассуждают об этом, иногда это дико.

– Например?

– Не хочу называть фамилии. Удивляет, что те, кто не находятся внутри, называют наши фамилии и говорят, какие вопросы решаются у нас в раздевалке. Мне непонятно, почему такая злость против нас. Почему так копают и пытаются сбить с пути? Вот эта агрессия непонятна. Понятно, что "Спартак" великий клуб, народная команда, и так, как на нее, ни на кого больше не смотрят. И когда что-то не так, каждый пытается укусить, вставить пять копеек. (Сергей Егоров)

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